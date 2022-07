Bistro N: Letní gin s tonikem, co se tváří jako domácí limonáda a je po něm veselo

Když jsem v Americe poznávala nové přátele, nepil z nich gin s tonikem vůbec nikdo. Dneska už se ptají, jestli s sebou na oslavu přinesu „ten svůj spešl mix“, kterému začali říkat „Jana’s drink“. Zejména u mých kamarádek jsem považovaná za expertku na gin, čemuž se tiše směju, ale rozhodla jsem se tomu vyjít naproti a pokaždé si kupuju jinou lahev, abych zjistila, jak co chutná.

Přitom já nikdy tvrdý alkohol nepila. Měla jsem z něj obavy, přišlo mi, že to je už takové pití „na vážno”, stačí málo a člověk je pod stolem. Tu lahev ginu nám tehdy někdo přinesl a my ji doma měli několik let. Až když jsme se stěhovali, připomněla se mi a já k ní jednou