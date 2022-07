Vývoj bojů: Jak rozeznáte Rusy od Ukrajinců? Průvodce maskováním a identifikací během války

Jak se orientovat při sledování záběrů z války na Ukrajině.

Rusové znovu útočili starými raketami a znovu zabíjeli civilisty.

Lysyčansk stále vzdoruje.

Mapa dne – Lysyčansk

Videa dne – Je náš, nebo ruský? Ukrajinští vojáci v první linii se snaží rozeznat přelétávající vrtulník; improvizované RPG-7 – jak na koleně zvýšit jeho účinnost; emotivní video z ukrajinského parlamentu – kvůli tomu si zaslouží naši pomoc, kvůli tomu bojují; jak vypadá interiér polské samohybné houfnice Krab.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 30. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Jaké barvy používají obě armády, jak vypadají jejich vrtulníky, jak tanky. Věčným problémem v každé válce je rozeznat přítele od nepřítele. Kdysi se armády snažily zabránit palbě do vlastních řad výraznými uniformami. Francie s takovými vstupovala ještě do první světové války. Rychle se však ukázalo, že na bojišti, kterému vládly moderní děla a kulomety, je třeba vlastní vojáky před nepřítelem co nejlépe skrýt. Proto se rychle změnila i barva oblečení francouzských vojáků na méně nápadnou a lépe splývající s prostředím.

Během války na Ukrajině však sledujeme zajímavý fenomén. Armády investují všude na světě peníze do vývoje bojových uniforem, které mají vojáky co nejlépe maskovat. Moderní jsou takzvané digitální vzory, které účinněji rozbíjejí siluetu lidského těla. Digitální kamufláž se uplatňuje i na letadlech. Používají ji Ukrajinci na svých MiG-29.

Následující fotografie zveřejněná ukrajinským generálním štábem zobrazuje stíhačky MiG-29. Všimněte si, jak