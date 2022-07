„Aby to bolelo všechny stejně.“ Jak české předsednictví doufá v unijní solidaritu po vypnutí ruského plynu

Komentář Jana Úšely: K úplnému zastavení dodávek z Ruska do Evropské unie může dojít už v řádu dnů. Česko bude z pozice předsednické země Rady EU muset dojednat, že si členské země v případě nedostatku komodity vypomohou. Nic jiného totiž z naší pozice nedává smysl. České předsednictví ale může mít i smělejší plán, který by ještě více demonstroval jednotu sedmadvacítky.

Nejde to jinak, musíme to opravit. Kdy bude hotovo? Těžko říct. Vždyť jsme vám už před měsícem říkali, že musíme dostat tu opravenou turbínu. Jenže vy jste zavedli sankce a turbína pořád nikde. Víme, že jste ve složité situaci, potřebujete plynem plnit zásobníky před zimou. Nechceme vám tedy radit, ale kdybyste sankce trochu upravili, možná by to šlo s opravami trochu rychleji.

Že ne? Tak víte co? Napadlo nás ještě něco. Fajn, oprava tohohle plynovodu asi ještě potrvá. Ale vždyť hned vedle máte další trubky, zbrusu nové, které nikdo nepoužívá. Tak proč nespustit Nord Stream dvojku? Zase sankce? Aha.

Říkáte, že by plyn mohl téct jinudy? Podívejte, přece to nebudeme posílat přes Ukrajinu. Vždyť víte, že je tam válka. Teda pardon, speciální vojenská operace. Že není plynovod poškozený a doteď to teklo? Co vy víte, bezpečnostní situace se podstatně zhoršila…

Až uslyšíte podobně mluvit ruského diktátora Vladimira Putina nebo někoho z jeho nohsledů, nedivte se.