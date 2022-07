A tak jsem adoptoval 55 dětí, a nakonec měl stovky vnoučat

Minulý týden našel v rodné Olomouci poslední spočinutí klasik světové antropologie Leopold Pospíšil. Emeritní profesor Yaleovy univerzity zemřel vloni ve věku 98 let v americkém New Havenu. Kvůli pandemii se o pouhé tři týdny nedožil vydání svých pamětí Adventures in the „Stone Age“: A New Guinea Diary, které líčí vědcova dobrodružství s lidem Kapauků. Kniha se konečně dočkala křtu a zasluhuje překlad.