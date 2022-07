Tělesné tresty do 21. století nepatří, říká nová vládní zmocněnkyně. Chce prosadit dětského ombudsmana

Česko by se nemělo bát přijmout Istanbulskou úmluvu, která se staví proti násilí na ženách a domácímu násilí. A děti by si zasloužily, kdyby společnost přijala zákaz fyzického trestání. Myslí si to Klára Šimáčková Laurenčíková, která téměř před dvěma měsíci nastoupila do funkce vládní zmocněnkyně pro lidská práva. V rozhovoru pro Deník N popisuje své priority i pohled na události v zahraničí.