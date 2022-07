Jak zní Hamlet v klingonštině? A proč vznikly čínské ženské slabiky? Rozhovor se sběratelkou písma

„Typ písma ovlivňuje i to, jak člověku mentálně ubíhá čas a jak si představuje sled událostí,“ říká slovenská grafická designérka Dominika Valentovičová, která sbírá nelatinkové písmové systémy a písma použitá v popkultuře.

V rozhovoru se dozvíte také to: jestli by šel přepsat do klínového písma

proč je hlaholice nepraktická

jak vznikají a zanikají písma

jak vědci rozluštili hieroglyfy

nebo jak zní Hamlet v klingonštině.

Kolik písmových systémů v současnosti existuje?

Zhruba 130. Jak moc se používají, je ale diskutabilní, protože někdo určitě mluví i sumersky a umí psát klínovým písmem. Možná je těch lidí pět nebo padesát a písmo se tedy používá, ale reálně už k dorozumívání neslouží.

Vy na písmo pohlížíte hlavně z pohledu designu. Musíte rozumět i jazykovědě?

Mám malé přesahy do lingvistiky. Jako designérka jsem šla nejdřív po tvarech, které jsou u nelatinkových písem velmi zajímavé. Později jsem si začala zjišťovat i to, jak v nich slova znějí, jaká je jejich vnitřní logika a kódování do hlásek a slabik.

Vzhledem k tomu, že písmových systémů je asi 130, tak většinu aktivně nepoužívám. Obvykle si najdu slovník a přepisy zjišťuji, jak dané písmo funguje. Často je to komplikované, protože znaky fungují úplně jinak a kódují jiný počet hlásek a různé typy zvuků.

Na dnešní konferenci TEDxBratislava přednášíte o kulturních přesazích písma do běžného života. Jak nás ovlivňuje to, jakými znaky zapisujeme svou řeč?

Například v tom, jak