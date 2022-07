Čtvrtstoletí utahování šroubů: Čína slaví výročí návratu Hongkongu

Je třicátého června něco málo po třetí hodině odpolední a generální tajemník Si Ťin-pching spolu s manželkou Pcheng Li-jüan a zástupem čínských úředníků přijíždí rychlíkem na konečnou stanici v západní části Hongkongu, zaznamenává South China Morning Post. Důvodem této vzácné dvoudenní návštěvy je dnešek, první červenec, který připomíná výročí čtvrtstoletí od doby, co Británie po sto padesáti letech předala Číně svou tehdejší kolonii Hongkong. Dnes se zároveň koná inaugurace Johna Leeho jako nového správce hongkongské metropole, který nahradí stávající Carrie Lamovou.

President Xi Jinping Friday said he expects the sixth-term government of the #HongKong Special Administrative Region to take more effective steps to address difficulties in people's lives #HKSAR25years https://t.co/qiOc7Ynk7c pic.twitter.com/Oem9RNDc2U

— China Xinhua News (@XHNews) July 1, 2022