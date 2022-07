Neustálé pískání v uších může spustit i šikana, léčba je běh na dlouhou trať

Tinnitus, tedy ušní šelest, postihuje stále více lidí. Na vině jsou zejména akustická traumata – nejen v podobě práce v nadměrném hluku, ale také koncertů, které jsou výrazně hlasitější, než je bezpečné. Podle specialistky na léčbu tinnitu lékařky Zuzany Veldové ušní šelest postihuje stále častěji mladé lidi, a dokonce i děti. Nepřetržitý zvuk navíc často způsobuje psychické problémy. „Pacienti mají šelest spojený s něčím velmi negativním. A to musíme zpřetrhat,“ popisuje Veldová jednu z možných metod, jak se tinnitu bránit.

Pískání či hučení v uších po hlučném koncertě zažila většina lidí. Jedná se o akutní tinnitus, který ve většině případů sám odezní, a dotčená osoba mu tak nevěnuje přílišnou pozornost. V některých případech ale zvuk trvá dál. Zkušenost s tinnitem má zhruba 10 až 15 % světové populace, příčiny jsou přitom různé. „Nejčastěji jsou to akustická traumata, jako jsou hlasité koncerty a práce v hluku. Pak je to užívání ototoxických preparátů (například analgetika, antibiotika, pozn. red.), úrazy hlavy či krku,“ říká lékařka Zuzana Veldová, která se věnuje léčbě tinnitu přes 20 let a přijímá v průměru sedm nových pacientů týdně.

„Tinnitus mi začal asi před 10 lety. Příčinu jsem nevěděl a z testů u lékaře nic nevyplynulo, tak jsem si musel zvyknout,“ říká třiadvacetiletý Josef. Zvyknout si trvalo v jeho případě zhruba půl roku. „Tinnitus mám od narození. Vzpomenu si na to prakticky jen tehdy, když se o tom někdo zmíní nebo někdy před spaním,“ přidává se dvaadvacetiletý Jakub.

Bohužel u některých lidí se tinnitus objeví