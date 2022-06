Česko se dostane k zásobníku plynu, který napůl vlastní Rusové. Ti bojkotují jeho plnění

Česko může velmi brzy přijít o dodávky ruského plynu, proto je teď nutné rychle plnit plynové zásobníky. Země v tomto směru patří k unijním premiantům. Aktuálně má Česko zásobníky plné z 68 procent, například Rakušané jen z necelých 45.

Při bližším pohledu je ale vidět, že se čtveřice tuzemských zásobníků plní velmi nerovnoměrně. Zásobníky české firmy MND, německého RWE a slovenského SPP jsou plné z více než 70 procent. Rezervoár vlastněný firmou Moravia Gas Storage je ale zaplněný jen z necelých čtyř procent. Důvod? Půlku podniku vlastní ruský polostátní gigant Gazprom, který má pronajatou plnou kapacitu zásobníku. Zásobník představuje asi deset procent kapacity českého plynu.

I z tohoto důvodu Parlamentem nedávno prošla novela energetického zákona přezdívaná „use it or lose it“ (používej to, nebo o to přijdeš). Pronajímatelé plynových zásobníků jsou podle ní povinni je do podzimu zaplnit alespoň z 80 procent. Pokud to do té doby neudělají, o neobsazenou část kapacity do konce roku přijdou.

Pokud Gazprom nadále nebude plnit zásobník v Dambořicích na Hodonínsku, hrozí mu tak, že