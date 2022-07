Učitelka: Je tu trend rodičů „vrtulníků“. Neustále kolem dětí krouží a někam je vozí. To je špatně

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co je nejlepší pro všestranný rozvoj dítěte v předškolním a mladším školním období.

Jaké jsou relevantní důvody pro odklad školní docházky.

Jak do zralosti dětí zasáhla pandemie covidu-19.

Co vlastně znamená připravenost do školy a co by rodiče měli s dětmi před nástupem trénovat?

Je rozdíl mezi připraveností a zralostí. Dítě může být připravené ve smyslu zvídavosti, sebeovládání či komunikace, na které ho připravila rodina nebo mateřská škola. V případě zralosti jde o tělesný a zdravotní stav, poznávací funkce, takže ačkoliv je dítě třeba sociálně připravené, může být malé a neunese aktovku.

Před nástupem či během ročního odkladu školní docházky je dobré trénovat jemnou a hrubou motoriku. Začít uvolňováním ruky, malovat prsty do písku, naučit se špetkový úchop, aby dobře držely tužku. Navlékání korálků, stříhání nůžkami, práce s modelínou – to jsou důležité věci, které v dnešní době trochu zanikají.

Důležitý je také rozvoj zrakového vnímání. Je mnoho pracovních listů, které si rodiče mohou koupit a na obrázcích si s dětmi ukazovat, co je menší, větší, zaměřit se na detail. Děti by měly trénovat i vnímání prostoru a orientace. Je dobré třeba i na svém těle ukazovat, co je vlevo, co je vpravo.

Je nutné učit děti základy některých předmětů, třeba matematiky?

Děti by se měly naučit časové posloupnosti a také rytmus a řád dne, který je pořád stejný. Vědět, co bylo včera, kdy je zítra. Je dobré nastavit si třeba od půlky srpna režim, kdy děti vstávají tak, jak by vstávaly do školy. Někteří rodiče ambiciózně učí dětí měsíce, ale to je už učivo první třídy. Namísto klasického počítání bych doporučila s dětmi pracovat na takzvaných předčíselných představách. Při nástupu do první třídy by měly mít v hlavě pojem množství do šesti předmětů. Když dám do jedné dlaně tři kuličky, do druhé šest, na první pohled by měly vědět, kde je jich více. Ideální je do programu zapojit hry jako