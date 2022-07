Bezbolestné řešení inflace už není. Se Zemanem se vídat nebudu, nenaslouchal mi, říká končící Rusnok

Jaké máte dva dny před koncem mandátu pocity?

Bohaté. Na jedné straně je to úleva, mám za sebou další roli a misi. Myslím si, že přes všechny komplikace, jež doléhají nejen na tuto zemi, jsem ji správně naplnil. Ano, vždy se dá udělat něco lépe, ale nejsem si vědom žádné zásadní chyby, které bychom se v rámci naší agendy dopustili. Odcházím s dobrými pocity, ačkoliv je situace komplikovaná. Rozhodně se nejedná o příjemnou nudu, jak by se možná v centrální bance čekalo.

V této situaci se nabízí bilancování. Vzpomenete si zpětně, co pro vás bylo nejtěžší? Vybavíte si třeba nějaký konkrétní den?

Jeden výrazný den asi ne, snažím se totiž mnohé věci vytěsňovat. Složitých momentů ale byla celá řada a celé období přineslo bohaté výzvy. Do ČNB jsem přišel v roce 2014, tedy v době započatého kurzového závazku. Tehdy jsme měli úplně jiné starosti než nyní. Museli jsme kurzový závazek dovést do zdárného exitu, což rozhodně není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. (Intervence za oslabení české měny na úroveň 27 korun za euro trvaly od roku 2013 do roku 2017. ČNB v této době vytvořila přes dva biliony korun, za tyto peníze nakupovala eura, pozn. red.)

V čem to bylo složité?

Pokud máte nastavený měnový režim, který je postavený na volném kurzu, jste v malé otevřené ekonomice a jako základní nástroj máte úrokové sazby, nejsou žádné změny banální. Pro všechny to byl do jisté míry experiment, který nebyl nijak jednoduchý. Musíte ho ustát a zakomponovat do běžného života ekonomiky. Jak v minulosti řekl bývalý guvernér izraelské centrální banky Stanley Fischer, není problém vstoupit do Pásma Gazy, ale je problém z něj vystoupit.

Ta analogie sedí, museli jsme totiž z kurzového závazku vystoupit bez ztráty reputace. Žijeme v epoše fiat peněz (měna s nuceným oběhem, hodnota těchto peněz je stanovena zákonem, fungují tak všechny současné státní měny, pozn. red.), které fungují na základě důvěry v emitenta, což je u malých centrálních bank těžší než třeba u zemí G7 nebo jiných velmocí. Když se na to zpětně podívám, nikdo nevzpomíná na to, že by se česká ekonomika zatřásla. Panovaly obavy z prudkého posílení koruny a poškození exportu, nic takového se ale nestalo.

To byla ale pouze jedna část vašeho působení.

Covid byl zase něco úplně nového. Neměli jsme s ním žádnou zkušenost, nebylo od koho se učit, neexistovaly analogie. Reagovali jsme na něj ale podobně jako celý svět. A nyní řešíme postcovidové záležitosti, do kterých přišla válka na Ukrajině.

Není tedy jeden moment, který bych si vybavil. Tak jako jednotlivec nerozhoduje dějiny, nerozhoduje je ani jedna událost. Je to vyvrcholení trendů a tendencí. Poté nastává přizpůsobení, aby se systém vrátil do rovnováhy.

Tím přizpůsobením bylo i poslední navýšení úrokových sazeb na sedm procent?

Přesně tak.

Kolegové chtějí diskontinuitu

Jakou roli ve zvýšení na sedm procent hrálo to, že se možná jednalo o poslední růst sazeb na delší dobu?

Jen minimální. Při rozhodování jsme vycházeli z toho, jak situaci hodnotí odborný aparát a jak ji čteme my v bankovní radě. Z toho vyplývalo, že proinflační faktory od minulého měsíce posílily. Na protiinflační straně přitom není z indikátorů téměř nic, pouze o trochu lepší odhad HDP. Dalších sedm faktorů je významně proinflačních, eskalují