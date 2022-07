Psychoterapeut, který vstal z pohodlné pohovky a vymyslel místa, kde se ďáblovi dá říct ne

Seriál Česká inteligence 20. století: Nikdy si lidé neubližovali tolik jako ve dvacátém století a zároveň v žádném jiném věku nevynalezli tolik celkem šetrných způsobů, jak pomoci těm, komu všechno to dění dává psychicky zabrat. V roce 2000 měl člověk nesrovnatelně větší naději než o sto let dříve, že začne-li mít například neurotické příznaky, najde se mu pomoc skoro na míru. Zásluhu na tom měli nejen zakladatelé v čele se Sigmundem Freudem, kteří kdysi prorazili hlavní cesty možné terapeutické pomoci, ale v pozdějších generacích i ti, kdo se snažili zjistit, jaké jsou mezi všemi těmito objevy souvislosti. A lze-li všechny dílčí plusy propojit do nového systému. Aby bylo možné takto účinněji léčit, bylo třeba na otázku „Co je člověk?“ odpovědět z víc oborů současně: kromě psychologie ještě ze sociologie, biologie a mnoha dalších. Ferdinand Knobloch byl takovým syntetikem.