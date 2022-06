Unifikovaná dětská hřiště v Česku: mít od dětí na chvíli pokoj nebo rozvíjet jejich kreativitu?

Co park, to podobné dětské hřiště. Typizované herní prvky děti sice zabaví, ale příliš je nerozvíjejí. Z unifikovaných prolézaček se pod záminkou bezpečnosti vytrácí interaktivita i estetická úroveň. Musí to tak ale být? Jak vypadá dnešní architektura pro děti, jakou roli v ní hrají umělci a jakou samy děti?