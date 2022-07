Úkoly předsednictví podle expertů: suverénní Ukrajina a v zimě nezmrznout. A jak to zvládne Fiala?

Na rozdíl od minulého českého předsednictví nehraje klíčovou roli na výsluní Evropy premiér. Zatímco v roce 2009 předsedal summitům evropských lídrů Mirek Topolánek a po pádu jeho vlády Jan Fischer, Petr Fiala tuto prestižní roli nemá. To ovšem neznamená, že je bezvýznamnou postavou. Popisujeme, jak moc je stále tváří předsednictví, jak svou roli vnímá on sám a co všechno může ovlivnit.