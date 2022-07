Maturant, nebo krizový manažer? Co vše Česko (ne)může ovlivnit v předsednickém křesle Rady EU

Osmnáct let od vstupu do Evropské unie se Česko podruhé ujímá předsednické role v Radě EU. Premiér Petr Fiala (ODS) to s nadsázkou přirovnal ke zkoušce dospělosti. Předsednický stát ovšem nemůže být jen nezkušeným maturantem a Česko by se mělo chovat spíše jako krizový manažer. Vysvětlujeme, co všechno můžeme v čele Rady EU v následujících šesti měsících očekávat a co ovlivnit.