A na hlavu se vám po každém jídle snášejí záplavy drobků a zbytků jídla…

Italský deník: Víte, jak se to říká – jiný kraj, jiný mrav. O nás Češích se ve světě ironicky konstatuje, že jsme pivaři chladnější povahy, prý jíme pořád jen chleba se salámem a cibulí a milujeme ponožky v sandálech. Samozřejmě máme také spoustu úžasných vlastností a dovedností, ale tento článek se dnes ponese spíše v ironicko-kritickém duchu, tak to per favore berte v potaz.