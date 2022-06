„Nejsou dost silní, aby Babiše dali.“ Spolu marně hledá prezidentského kandidáta, Pavel není téma

Zatímco Andrej Babiš již dlouhé týdny brázdí Česko se svým obytným vozem, koalice Spolu stále marně hledá člověka, který by se mu mohl postavit v prezidentském klání.

Do volby nástupce Miloše Zemana zbývá přibližně sedm měsíců. Ačkoli je to stále ještě celkem hodně času, už nyní se na zisk nejvyšší ústavní funkce rýsují podle sociologických dat hlavní kandidáti. Dobře si vedou Andrej Babiš (ANO) s Petrem Pavlem, poslední výzkum STEM/MARK naznačil také nadějná čísla pro Pavla Fischera a Danuši Nerudovou.

Do seznamu favoritů by mohla velmi výrazně promluvit koalice Spolu. Její lídři v minulých měsících opakovaně ujišťovali, že na výběru prezidentského kandidáta usilovně pracují. Jenže koho do voleb vyšlou, stále není jasné.

Předseda ODS Petr Fiala například na kongresu strany v dubnu řekl, že Spolu hledá člověka, který bude schopen čelit populistickým kandidátům a bude mít šanci na zvolení. „Prezidentská volba je specifická v tom, že se jí účastní i lidé, kteří k dalším typům voleb nechodí. Ty je třeba oslovit a je potřeba, abychom měli takového kandidáta, který bude mít reálnou šanci vyhrát,“ řekl předseda ODS.

Podle informací Deníku N ale koalice zatím stále nemá jasno, koho do voleb pošle. Ačkoli si pravidelně nechává zpracovávat průzkumy na možné kandidáty, které by do boje o post prezidenta mohla vyslat, silné jméno dosud nenašla.

Dva potenciální kandidáti si v těchto průzkumech vedou slušně –