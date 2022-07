Inspirace pandemií: nová alba Alanis Morissette a Reginy Spektor jako svérázná forma autoterapie?

O dopadu covidu na psychiku (nejen) umělců se toho napsala spousta. Diagnóza „deprese z karantény“ ale stále ještě přináší spoustu zajímavých výsledků. Asi bychom nehádali, že jindy tak expresivní a hlučná rocková písničkářka jako Alanis Morissette (48) natočí ambientní titul The Storm Before The Calm (Bouře před klidem). Její kolegyně Regina Spektor (42) vytvořila pro sebe typičtější kolekci písní Home, Before And After (Doma, předtím a potom). Dost možná jde o její dosud nejsilnější desku.

Muzikoterapie, nebo umělecká sebevražda?

V roce 2020 měla Alanis Morissette vyrazit na velkolepé turné ke 25. výročí vydání svého nejslavnějšího alba Jagged Little Pill. Místo toho