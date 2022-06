„Oznámení prezidentské kandidatury je nepodstatné.“ Kontrolory volebních financí zajímá, kdo skutečně dělá kampaň

Ohlášením termínu prezidentských voleb vznikla uchazečům povinnost si do pěti dnů otevřít transparentní účet a kampaň hradit z něj. A to bez ohledu na to, zda kandidaturu potvrdili, či ne. Důležité je, zda vedou kampaň. František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, jak bude úřad řešit různé situace, kdy kandidáti z taktických důvodů s oznámením vyčkávají, přestože už voliče lákají.