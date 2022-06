Afghánci prodávají ledviny i nábytek, aby se dostali k penězům. Silné zemětřesení jejich bídu ještě zhoršilo

Byla přibližně jedna hodina ráno a Karim Njázaí si před spaním ještě prohlížel příspěvky na sociálních sítích. Zničehonic pocítil silný výbuch.

„Měl jsem pocit, jako by se hroutil celý svět,“ řekl Guardianu. Njázaí otřesy přežil, ale většina jeho blízkých takové štěstí neměla. Během noci zemřelo 22 členů jeho rodiny včetně tří bratrů a sestry.

V Afghánistánu jsou zemětřesení běžná, ale to z minulé středy překonalo rekordy posledních let. Dosáhlo magnituda 5,9, zabilo nejméně tisíc lidí a zničilo tisíce domů. Pro zemi, která má už tak obrovské ekonomické problémy, je to další vážný šok.

„Tálibán neumí vládnout ani v normálních časech, natož při takové vážné katastrofě,“ píše web Foreign Policy. Současná situace ale může nastartovat určité změny.

V nouzi prodávají vlastní ledviny i děti

Když loni v srpnu