Arcibiskupství, budovatelský orloj, univerzita… Olomouc je příkladem, jak se každou chvíli přepisuje historie a mění identita

Seriál Přepište dějiny: Když vystoupíte na olomouckém vlakovém nádraží a pustíte se jednou z širokých ulic směrem do centra, postupně minete nalevo odbočku do ulice Akademická, po pravé ruce budete mít následně Dům armády, až dojdete k prvnímu kostelu. Ve zkratce by se tak dala popsat proměna identit moravské historické metropole. Pokud se někde dělo přepisování dějin, ba dokonce snad i celých identit, bylo to právě v Olomouci.