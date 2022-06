Připlatit si za lepší péči hned tak nepůjde. Ekonomická krize odsouvá Válkovy plány

Nadstandardní péče ve zdravotnictví a možnost připojištění. Hlavní předvolební plán ministra Vlastimila Válka (TOP 09) zatím zůstává na mrtvém bodě. Podle původních představ měl být první návrh této změny hotový už do konce roku. Nyní se do ní politikům kvůli ekonomické krizi příliš nechce.

„Chci umožnit, aby si každý občan mohl zaplatit nadstandardní péči nebo se připojistit. Tak jako si mohou u auta připlatit za nadstandardní výbavu, za lepší výhled v hotelu na dovolené a za řadu věcí, musí mít tuto možnost i v případě zdravotnictví. V zubním lékařství toto funguje ke spokojenosti všech,“ plánoval Válek ve svém programu před loňskými sněmovními volbami.

Lidé, kteří by si připlatili vyšší zdravotní pojištění, by tak mohli mít přístup k hloubkovým preventivním prohlídkám, dostávali by lepší stravu v nemocnicích nebo by měli nákladnější zubní materiály zdarma.

Se změnou počítá i vládní prohlášení. „Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění,“ uvádí dokument.

Nyní se ale ukazuje, že