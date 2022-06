Bučet na čínskou hymnu se brzy může vymstít i daleko za hranicemi Číny

Dlouho potřebná novela čínského zákona o sportu přichází po tragédii v Kan-su, kde při špatně připraveném ultramaratonu zemřelo 21 lidí včetně čínských běžeckých es. Nový zákon však obsahuje také zvláštní článek, který opravňuje trestat „hanobení Číny“ na mezinárodních sportovních událostech. Co to znamená?

Před pěti lety se fotbalový stadion v Hongkongu stal svědky pozoruhodné scény. Ten den, 14. listopadu 2017, se na tamním hřišti střetly reprezentace Hongkongu a Libanonu v kvalifikačním zápasu na Asian Cup, mistrovství Asie ve fotbale.

„Hanobit hymnu“

Hongkonžané s Libanonci prohráli 0:2, ale to je v tomto příběhu vedlejší. Za pozornost stojí spíš to, co se odehrálo mimo hru samotnou, ve chvíli, kdy stadionem začaly znít břeskné tóny Pochodu dobrovolníků, hymny Čínské lidové republiky. Text začíná slovy „Povstaňte, kdo nechcete otroky se stát!“ a skutečně: diváci se hromadně zvedli ze sedadel. Jenže hongkongští fanoušci jako by patřili ke dvěma úplně jiným týmům. Navzdory tomu, že na sobě všichni měli červená trička.

Na jedné straně stála červená trika potištěná bílou lilií z hongkongské vlajky a pěti zlatými hvězdami z vlajky ČLR. Provládní tábor, chcete-li.

Na straně druhé na nohy vyskočila červená trička s potisky jako „Fanoušek Hongkongu #1“. „Jsme Hongkong,“ „Boj za Hongkong,“ stálo na cedulích v tomto táboře. A jako by se řídili dalšími slovy v čínské hymně („… národu nadešel jeho nejtěžší čas, každý musí svůj vzdor vykřičet“), otočili se ve velkém zády a začali