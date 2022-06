Chtěl jsem pomoct Rakušanovi. Umím si představit, že mě nahradí Farský, říká nový ministr

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Proč Vladimír Balaš přijal nabídku na křeslo ministra, kterou několik politiků hnutí STAN odmítlo.

Zda si ponechá náměstky Petra Gazdíka.

Jaké má budoucí šéf resortu plány s Cermatem.

Jak by mohla vypadat integrace ukrajinských dětí do škol.

Jak vnímáte skutečnost, že jste byl až několikátý oslovený v řadě, že jste na funkci ministra de facto zbyl?

My máme (v rámci STAN, pozn. red.) řadu pedagogů, kteří se zabývají regionálním školstvím, jsou výborní. Máme například proděkana liberecké pedagogické fakulty Honzu Berkiho nebo starostu Mnichova Hradiště Ondřeje Lochmana, je tu i pan Viktor Vojtko z Českých Budějovic.

Nevím, proč to odmítli, moje ambice to nebyla. Na druhou stranu jsem chtěl pomoct Vítu Rakušanovi, kterého si docela vážím a chápu, že chtěl někoho ze STAN, jakkoliv si myslím, že by nebylo špatné, kdyby přemluvili pana Plagu (předchůdce Petra Gazdíka, pozn. red.).

Je to politické rozhodnutí, ta funkce je politická. On (Rakušan) se bál toho, že by to třeba někdo zneužil, že STAN ani nedokáže vygenerovat ministra. To ale neznamená, že se nedokážu zorientovat. Těším se, že se něco dozvím a naučím.

Nebojíte se toho, že vás vymění třeba za Jana Farského – po jeho návratu z USA?

Proč ne, to si umím představit. Já ho mám strašně rád.

Už během léta budete muset řešit nelehké úkoly – navýšení letošního rozpočtu a vyjednávání o rozpočtu na rok 2023. Budete na to mít politickou sílu?

Co to je politická síla? Já si myslím, že školství by mělo být v zájmu všech. Není to jen otázka vládní koalice, ale i opozice. Bude se hledat rozumný konsenzus napříč stranami, ten už myslím i je. Robert Plaga byl ministrem za ANO, tu reformu (revize rámcových vzdělávacích programů, pozn. red.) připravil, nastartoval a divil bych se, kdyby to ANO chtělo shazovat.

Já se ale ptám na vyjednávání o rozpočtu ve vládě, která se nyní snaží šetřit.

To je pravda, ale já myslím, že budu mít velké zastání v panu premiérovi, který byl – sice jen rok a půl – ministrem školství a byl prý nejlepším ministrem školství za dlouhá léta. Všechno dělal uvážlivě.

Vím, že Petr Gazdík slíbil přidat nepedagogickým pracovníkům. Je naprosto jednoznačné, že jsou tito lidé ohroženi zdražováním energií a všeho, dlouhodobě jsou špatně placení. A aby tam vydrželi, prostředky pro ně musíme najít.

Domníváte se, že politickou sílu tedy mít budete? Nepedagogickým pracovníkům by se měly zvýšit platy ještě v tomto roce?

Ano. Myslím, že si všichni uvědomují, že je to velký problém. STAN se za mě určitě postaví.

Necháte si tým poradců Petra Gazdíka?

Podívám se, kdo tam je. Myslím, že je tam řada zajímavých lidí. Spíše bych ho chtěl doplnit. Určitě nebudu vyhazovat Ondřeje Šteffla (ředitel společnosti Scio, pozn. red.). Jeho názor možná někdo považuje za radikální, ale podle mě je kompetentní. Má sedmnáct škol, které fungují zajímavě. Rozhodně ho chci poprosit, aby nikam neutíkal.

Budete spoléhat i přímo na pomoc pana Gazdíka?

Určitě mi musí nějakou zkušenost předat. Plánoval pokračování reformy ve stejném duchu jako jeho předchůdce Plaga. Určitě budeme konzultovat základní orientaci a úkoly, které má zrovna na stole. Navíc je to regionální politik, byl krajským radním pro školství, má zkušenosti s regionálním školstvím. Proč bych se toho vzdával? Otázka je, zda bude chtít.

Necháte si i jeho náměstky včetně Milana Štábla, který na ministerstvo přivedl Luďka Šteffela obviněného v kauze Dozimetr?

Nevím, zda si nechám pana Štábla. Slyšel jsem jisté