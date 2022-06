Klauni rozesmívají na Smíchovské náplavce

Arena festival hostí moderní cirkus, hudbu, divadlo a současnou vizuální tvorbu. Na Smíchovské náplavce v Praze se na pozvání Divadla bratří Formanů potkalo osm světových cirkusů v hlavním programu a dalších šest představení v segmentu pro děti. Festival Arena probíhá až do 2. července.

Své stany rozbalili cirkusáci v Praze už popáté. Soubor Les P’tits Bras lze však vidět i pod širým nebem, představení Playground of the Unconscious Self zase na přilehlé divadelní lodi Tajemství.

„Nejprodávanější je právě open air Bruits de Coulisses od Les P’tits Bras, kde jsme museli zvýšit kapacitu o dalších padesát míst, a pak představení Juri, které má ale i nejmenší kapacitu. Obě představení jsou vhodná pro