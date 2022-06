Vývoj bojů: Americké raketomety HIMARS už trápí ruskou armádu, video odhalilo vybavení ukrajinského bunkru

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 26. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co se dá vyčíst z útoku na štáb u Izjumu. Během víkendu se objevilo video ze zničeného štábu ruské 20. kombinované armády. K útoku údajně došlo okolo pátku 24. června. V pondělí dopoledne vybuchly ruské armádě dva velké muniční sklady v Luhanské oblasti desítky kilometrů za linií dotyku a mimo dostřel ukrajinského dělostřelectva.

Útok na štáb se všeobecně připisuje americkým raketám ze systému HIMARS. Ohledně muničních skladů se nabízí stejné vysvětlení.

Ve všech případech jde o typický cíl, na jaký je HIMARS stavěný – bodový cíl velkého významu, jehož zničení nepřítele připraví buď o velení (štáb), anebo munici (sklady).

Jak bývá zvykem, po bombardovaní štábu ruské armády začaly kolovat i divoké historky, kdo při něm na Ruské straně zemřel. Některé ruské zdroje zas tvrdily, že cílem byla vojenská nemocnice.

Nejdřív se podívejme na video, potom pár slov o tom, co se z něho dá vyčíst.

#Ukraine: A Ukrainian precision strike (likely to be HIMARS) hit an Russian 20th CAA base at a former school in #Izium, around June 24th.

Russian sources claim it was a hospital, but we can observe some interesting military vehicles. pic.twitter.com/R6lzrODS5k

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 26, 2022