Elektrická auta jsme mohli mít mnohem dříve. Jen bychom se nesměli bát ženskosti

„O technologii a inovacích nepřemýšlíme jako o něčem ovlivněném genderem, ale už jen to, jak technologii definujeme, vyplývá z naší historické definice mužnosti. Když studujete historii inovací, studujete vlastně absenci žen. Při pohledu do minulosti ale zároveň vidíme, jak nahodilé domněnky o genderu byly, a to nás může přivést k zamyšlení, jaké chyby děláme dnes,“ říká Katrine Marçalová, novinářka a autorka knih o tom, jak gender souvisí s inovacemi i s ekonomickou teorií.