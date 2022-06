Praha 1 ubrala část chodníku na Královské cestě. „Místní prosili o parkování,“ říká radní

Nerudova ulice je součástí Královské cesty v Praze, historické trasy centrem hlavního města, po které přijížděli budoucí čeští králové ke korunovaci. V její horní části pod odbočkou na Pražský hrad denně podle sčítání Institutu plánování a rozvoje (IPR) projde pěšky 35 tisíc lidí.

Právě v tomto místě ubrala městská část Praha 1 část chodníku, aby na něm vytvořila kolmé parkovací stání. Podle radního pro dopravu za Prahu 1 Richarda Bureše (ODS) to přidá zhruba šest parkovacích míst. „Není to provokace. Je to vyhovění místním