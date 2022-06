V Redlově zlínské budově sídlí i politici. Poslankyně STAN chce odejít, ODS zůstává

V jedné z budov spadajících do portfolia Redlových firem sídlí podle zjištění Deníku N kancelář nově zvolené poslankyně STAN Elišky Olšákové, ale také regionální organizace ODS. Olšáková se podle svých slov s Redlem nezná a ani o této spojitosti nevěděla. Smlouvu chce nyní vypovědět.

Zrenovovaná tovární budova s číslem 13 na okraji bývalého Baťova areálu SVIT je ve Zlíně symbolem. Kdo se jen trochu orientuje v místním byznysovo-politickém prostředí, ví, že právě tady je Redlovo. Navzdory tomu, že jméno Michala Redla zde formálně nefiguruje.

Tím také argumentuje poslankyně Eliška Olšáková, když je dotazována, proč si právě Redlovu budovu zvolila za sídlo své poslanecké úřadovny. „Netušila jsem, v jaké je to budově, zařizoval mi to tajemník STAN,“ řekla Deníku N poslankyně. „Že je to v Redlově budově, mi někdo říkal, ale