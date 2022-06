Vystrčil vyhlásil prezidentské volby brzy, aby byly fér. Kontrolor: Obytňák do limitu patří

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyhlásil s velkým předstihem termín prezidentských voleb. Slibuje si od toho férovou kampaň, začne totiž platit finanční limit pro současné kandidáty. Podle kontrolora kampaní by se ale do limitu mohl započítat i „obytňák“ Andreje Babiše, pokud bude nakonec kandidovat.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna 2023, oznámil dnes předseda Senátu Vystrčil. Podle svých slov reagoval brzkým vyhlášením termínu na již probíhající kampaně a také na aktivity řady lidí, kteří agitaci vedou, aniž by formálně kandidaturu oznámili.

Vystrčilovo rozhodnutí by mělo být podle jeho slov platné k 1. červenci. K tomuto termínu by se tak podle zákona měl také aktivovat finanční limit, který pro první kolo činí 40 milionů korun. „Dnes evidentně někteří kandidáti již shánějí podpisy. Někteří jiní politici provozují aktivity, které minimálně nesou znaky volební kampaně,“ řekl šéf Senátu. Podle Vystrčila je v takovém případě jeho povinností zajistit, aby volby byly maximálně férové.

Dříve přitom předseda Senátu mluvil o tom, že volby vyhlásí až během prázdnin. To se stalo při minulých volbách: tehdejší šéf horní komory Milan Štěch prezidentské klání vyhlásil 23. srpna.

Podle Vystrčila se změnilo to, že potenciální uchazeči o Hrad mají nyní nerovné podmínky. Někteří totiž již svou kandidaturu oznámili, a jejich náklady by tak spadaly do finančního limitu. Další ale podle něj stále lavírují.

„Jedinou možností, co udělat, aby volby byly maximálně férové a rovné, je, že se vyhlásí co možná nejdříve,“ řekl Vystrčil s odkazem na paragraf zákona o volbě prezidenta, který popisuje, že volební kampaň začíná dnem vyhlášení voleb. To by se mělo stát 1. července.

Limit pro všechny

Právě formální rozjezd kampaně a aktivace finančního limitu je hlavním důsledkem dnešního rozhodnutí šéfa Senátu. Podle zákona musí prezidentští kandidáti zřídit nejpozději pět dnů po vyhlášení voleb transparentní volební účet, kde půjdou příjmy a výdaje sledovat. Někteří z oznámených kandidátů již transparentní účet mají, například Danuše Nerudová nebo Tomáš Zima.

Část kandidátů mohla uvažovat, že pokud nebudou volby formálně vyhlášeny, mohou rozjet svoji propagaci, aniž by se jim právě plnil finanční limit. Více peněz tak mohli šetřit až na podzimní měsíce, kdy se prezidentské klání dostane do horké fáze.

Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran popisuje, že výdaje se budou od doby vyhlášení voleb započítávat do limitu i lidem, kteří nejspíš kandidovat budou, i když to ještě formálně neoznámili.

„Co se uplatní v kampani,