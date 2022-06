Mají hudební festivaly v době inflace budoucnost? Pořádání festivalů ekonomicky přestává mít logiku, říká ředitel Rock for People

Ještě před víkendovým Metronomem odstartoval letošní českou festivalovou sezonu Rock for People. S jakými potížemi se nyní pořadatelé festivalů potýkají? „V polních podmínkách stavíme pro kapely masážní salony a tělocvičny, protože to mají ve svých požadavcích. Letošní zákulisí mělo velikost menšího festivalu,“ říká ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. Přinášíme též seznam největších červencových evropských hudebních událostí.