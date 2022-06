Děti k nám nechodí kvůli ambicím rodičů, už nejedeme tvrdě na výkon, hájí ředitel víceletá gymnázia

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

V čem je podle Jiřího Kuhna správné, že děti v útlém věku odcházejí na střední školu.

Jak se liší studijní výsledky stejně starých dětí z osmiletých a čtyřletých gymnázií.

Ve kterých ohledech jsou jejich výstupy srovnatelné.

Proč je podle vás dobře, že máme víceletá gymnázia?

Na každé základní škole jsou děti, které mají poměrně dobře našlápnuto k tomu, aby se dostaly dál. Jsou to takové ty štiky, které ve škole dokážou víc. Pokud se dostanou do prostředí, kde je více podobně šikovných spolužáků, je jim na víceletých gymnáziích dobře.

Na některých základních školách, zvlášť v některých regionech, je opravdu tristní aprobovanost učitelů. A proto rodiče, pro které je vzdělání důležité, hledají školy, kde je vzdělání a aprobovanost učitelů vyšší. Je to přirozené. Často je zmiňován i další důvod – klima školy a bezpečné prostředí. Děti na gymnáziích mají velkou šanci vyhnout se šikaně.

Dětem při přijímacích zkouškách na gymnázium bývá teprve deset let. Umíme vůbec poznat, které z nich jsou v tomto věku skutečně nadané ke studiu?

Nevím, jestli je to brzy, a nevím, jestli to v tomto věku dokážeme stoprocentně poznat. Je samozřejmě otázka, odkdy a jestli vůbec nadané děti vzdělávat zvlášť. Měl jsem možnost učit úplně první děti na víceletých gymnáziích začátkem devadesátých let. A byla to radostná práce. Jednoznačně jim to takhle spolu svědčilo.

Často se setkáváme s tvrzením, že děti jdou na víceletá gymnázia jen kvůli ambicím svých rodičů. Na naší škole vidíme, že tomu tak není – většina dětí k nám opravdu sama chtěla a škola je baví.

Jenže co ty, které se na gymnázium nedostaly? Po odchodu jejich úspěšných spolužáků zůstává třída bez většiny tahounů a rozdíly se ještě prohlubují. Děti, které na tom dosud byly vzdělanostně dobře, se mají ještě lépe. U těch méně nadaných to je přesně naopak.

To jsou časté argumenty, se kterými ale úplně nesouhlasím. Na našem gymnáziu máme osmiletý i čtyřletý obor. A vždycky