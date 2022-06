Jsi Rus. Tečka

Každý Rus nese na Putinových zločinech svůj podíl, ne každý ale stejně veliký. „V těchto těžkých časech je nutné vytvořit jádro lidí, kteří budou formovat nové Rusko, a v něm by neměli být ti, kteří jakýmkoli způsobem podporují zločinný režim,“ píše v komentáři novinářka Ekaterina Kanakova ze zakázané ruské stanice Echo Moskvy.

Když se Vladimir Putin stal prezidentem, bylo mi osm. K volbám jsem s mámou šla do školní budovy, aby tam mohla zaškrtnout volební lístek. Šly jsme spolu do volební kabinky, ona ale hlasovací lístek přeškrtla a vhodila ho do urny. Byla jsem v šoku. Tohle se smí? Cestou domů jsem se jí zeptala, proč nevolila Putina, který byl na všech kanálech prezentován jako pokrokový politik. Na tu odpověď nezapomenu: