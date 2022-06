Právě za pětačtyřicetiletým Radkem Majcem ve středu 16. června ráno přišla policie, aby mu předala obvinění jeho svěřence – zlínského podnikatele Michala Redla. Vzhledem k tomu, že má trvalé bydliště na chatě svých rodičů, zastihli ho policisté až na druhý pokus. Byl tak jeden z prvních, kdo se o údajné korupci svého svěřence a kamaráda dozvěděl. V novém domě na okraji Zlína jej zastihli i reportéři Deníku N. Do rozhovoru se Majcovi, jenž podnikal především s otcem Michala Redla, příliš nechtělo. Přesto nakonec na několik otázek odpověděl.

Netušil jsem, co se dělo. Jsem obyčejný kluk, říká Redlův opatrovník

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Kolikátého opatrovníka už Michal Redl má.

Odkud se Radek Majc s Redlem znají.

Zda se opatrovník bojí, že i na něj dolehne Redlova kauza.

Jestli je v kontaktu se svým svěřencem.

Jak vnímáte to, co nyní vyšlo najevo okolo vašeho svěřence Michala Redla, který je obviněn z uplácení nebo neoprávněného nakládání s drogami?

Nechci k tomu nic říct, respektive nevím, co můžu říct. Nejsem instruovaný policií. Upřímně si ale myslím, že mě se ta kauza nijak nedotýká, ani nevím, proč by se mě měla dotýkat.

Jak dlouho jste jeho opatrovníkem?

Za posledních sedm let měl Michal tři opatrovníky, já jsem další v pořadí – tatínek, Marek Zedník, což je jeden jeho kamarád z předchozí doby, matka jeho prvních dětí, teď jsem to já a nyní to přechází ze mě na jeho současnou partnerku.

Michal Redl si měl právě s vaším svolením současnou partnerku nyní brát…

Ano, ale svatba se nepovedla