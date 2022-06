Otočí kohoutkem a teče žlutá voda, protože filtrační stanice je pod palbou, říká koordinátor z Člověka v tísni

Petr Štefan, koordinátor v humanitární organizaci Člověk v tísni, je na Ukrajině od začátku ruské invaze už podruhé. Jak se situace v zemi ničené Ruskem za čtyři měsíce změnila? Deníku N vysvětluje, jak jsou na tom lidé poblíž válečné fronty i ti v oblastech, kam museli uprchnout, a co a jak jim může pomoci.

V rozhovoru se také ptáme:

Jaká forma pomoci je pro vnitřní uprchlíky momentálně nejužitečnější.

Proč někteří Ukrajinci nadále zůstávají v ohrožených oblastech.

Odkud se berou prostředky na humanitární pomoc.

Co to je psychosociální pomoc a jak může lidem prospět.

Na Ukrajině jste teď od zahájení ruské invaze už podruhé. Čeho jste tam byl svědkem tentokrát?

Poprvé jsem byl hned po začátku ruské invaze hlavně na západě Ukrajiny, při tomto výjezdu jsme toho objeli daleko víc. Nejdřív jsme byli v Žytomyrské oblasti, kolem města Korosten, a pak na sever od něj směrem k běloruské hranici, kde jsou vesnice, které byly jedny z prvních, jež při invazi utrpěly nějakou škodu.

Byli jsme tam hlavně kvůli tomu, že všichni mluví o Irpini, Buče a maximálně Boroďance, jezdí se tam dívat světoví politici, ale jsou i jiné oblasti jako právě tyhle malé vesnice směrem k běloruské hranici, které toho utrpěly mnohem víc a nikdo o nich nemluví.

Momentálně s vámi mluvím ze Lvova, ale to už jsme na konci cesty. Jsem tady jenom týden, ale bylo to hodně intenzivní. Z Žytomyrské oblasti jsme pokračovali na východ do Dněpropetrovské oblasti, kde jsme navštívili jedno kolektivní centrum, kde jsou převážně senioři, vnitřní uprchlíci, kteří utekli z oblastí, jako jsou Slavjansk, Kramatorsk, prostě už města na Donbasu v Doněcké oblasti. Tam nabízíme psychosociální pomoc a samozřejmě jsme tam distribuovali i nějakou materiální pomoc, hlavně jídlo a matrace.

Mluvíte o různých formách humanitární pomoci. Co je pro lidi na Ukrajině momentálně nejužitečnější?

To se hrozně