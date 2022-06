Jak se u Redlů točily peníze: desítky milionů poslal řidič i seniorka z paneláku

Lze předpokládat, že zlínská společnost Kidron je pro podnikatele Michala Redla obviněného z korupce a ze zneužití drog v podstatě to, co pro Andreje Babiše Agrofert. Přes ni vlastní další společnosti a především řadu nemovitostí, kromě jiného i luxusní dům, ve kterém žije. Bez ní by neměl téměř nic.

I Redl, jenž byl v minulosti obviněn také v kauzách Radovana Krejčíře, k odclonění svého majetku využívá svěřenský fond, na který dohlíží jeho klíčový právník – a sponzor STAN – Václav Petrásek.

Přestože se Redl snaží svůj majetek skrýt, Deníku N se nyní podařilo vysledovat a zmapovat tok peněz kolem jeho ústřední společnosti. Vysvětlujeme, jaké finanční objemy se kolem obviněného podnikatele napojeného na některé politiky STAN točily a jak neprůhledný je jejich původ.

Seniorka s půlmiliardovým kapitálem

Členka Stavebního bytového družstva v malém moravském městě Kojetíně netají do telefonu svůj údiv, když se dozvídá, že další ze členek, osmasedmdesátiletá Eva Kamenická, půjčuje obří peníze zlínským podnikatelům. „Paní Kamenická že by měla firmu a půjčovala miliony? To není možný. Vždyť je to obyčejná důchodkyně, která dřív dělala zdravotní sestřičku. Jak by k tomu přišla?“ diví se členka družstva. „To si ji musíte určitě s někým plést,“ dodává.

Ale nikoliv – penzistka Kamenická, členka kontrolní komise bytového družstva v Kojetíně, vlastní podle zjištění Deníku N pražskou firmu Comitia Finance s více než půlmiliardovým základním kapitálem. Tato společnost v roce 2020 vykázala zisk přes 32 milionů korun. K tomu byla paní Kamenická ještě do roku 2018 majitelkou společnosti Comitia se základním kapitálem 46,5 milionu korun a v roce 2016 svým podpisem stvrdila rozdělení tehdejšího zisku dosahujícího téměř třicet milionů korun.

Obě společnosti se nakonec sloučily a Comitia Finance SE sídlící v pražských Stodůlkách ovládá podle evidence skutečných majitelů paní Kamenická dodnes. Kromě tučného konta jsou na její firmu, která má mít dva zaměstnance, podle údajů databáze Cribis registrovány také luxusní vozy Mercedes a dvě auta značky BMW.

Paní Kamenická ale bydlí v obyčejném paneláku na okraji města s necelými šesti tisíci obyvatel a ani sousedé neví nic o tom, že by měla být milionářkou vlastnící prosperující pražskou firmu s půlmiliardovým kapitálem. „Je to normální důchodkyně,“ říká na adresu paní Kamenické jedna z obyvatelek domu.

Dveře panelákového bytu v pátém patře otevírá ve středečním odpoledni žena s fialovým přelivem ve vlasech. Eva Kamenická