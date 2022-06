Co musel dříve vysvětlovat nový ministr: nestandardní přijetí politika na práva i posudek v kauze IPB

Balaš v čele plzeňské právnické fakulty, kterou zakládal, skončil v roce 1999. Právě v tom roce čelil kritice za to, že za nestandardních podmínek přijal ke studiu senátora a bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Ten u přijímacích zkoušek dostal nedostatečný počet bodů, Balaš politika v rámci odvolání přijal, předtím navíc snížil bodovou hranici nutnou pro přijetí..

Díky tomu se v tomto roce na fakultu dostaly tři stovky studentů navíc.

„Bývalý děkan Vladimír Balaš přijal vloni Jana Rumla na odvolání, aniž by tento prominentní uchazeč dosáhl v testech potřebného počtu bodů. Jeho výsledek byl 47,6 bodu, zatímco hranice činila bodů 60. Aby senátorův propad nebyl tak okatý, snížil děkan potřebný počet ze 60 na 50. Upravením hranice nenaplnil jen plánovaný stav studentů, ale dokonce byl nucen jich přijmout téměř o tři sta více, tedy jednou tolik než v předchozím roce. Za toto porušení rozpočtové kázně udělil kvestor fakultě 1,5milionovou pokutu,“ psal v červnu 2000 Plzeňský deník.

Balaš tehdy nepopíral, že Rumlovi na fakultu pomohl. „Je ale běžné, že vysoké školy někdy takto přijmou významnou osobnost, třeba známého sportovce, protože jim to zvyšuje kredit. Na Západě by mi za to poděkovali. Kromě toho Ruml nemohl v minulém režimu studovat, tak jsem mu vyšel vstříc,“ vysvětloval tehdy Balaš Právu.

„Kromě toho byl nejlepší ve verbální části logického testu a za třetí, pro Senát bude dobré, když v něm budou pracovat vzdělaní lidé,“ vysvětloval také.

Znali se, nebo neznali?

Ruml dnes připouští, že Balaše v té době znal