Místo dovolené nepříjemný zážitek. Evropské letectví čelí hned několika krizím, aerolinky ruší tisíce spojů

Data o zrušených letech hovoří jasně. Například podle společnosti Cirium, jež sleduje evropský provoz, stálo za každým čtvrtým zrušeným letem londýnské letiště Heathrow. Britská letiště nicméně nejsou jedinými, která rušení letů trápí.

Lety se ve velkém ruší napříč Evropou, necelá desetina zrušených letů neodlétla například z letiště v Amsterodamu.

Podle dat společnosti OAG počet zrušených letů z hlavních evropských letišť vzrostl na úroveň pěti procent, běžně se přitom pohybuje mezi jedním a dvěma procenty.

Airline flight cancellation rates today compared with those in 2019- our experts suggest that this is perhaps an expected feature of the recovery post-Covid 🧳#OAGWebinar #Flights #Airlines #Aviation pic.twitter.com/SlwEymrDNm

— OAG (@OAG_Aviation) June 15, 2022