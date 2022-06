Nováček ve Sněmovně, který přeskočil Lipavského. Kdo může nahradit Gazdíka na ministerstvu školství

Starostové a nezávislí už zřejmě našli nástupce Petra Gazdíka na ministerstvu školství. Zdroj Deníku N řekl, že by se jím od 1. července měl stát poslanec STAN Vladimír Balaš. Ten sám redakci potvrdil, že je v užším výběru. Rozhodovat o tom dnes bude celostátní výbor vládního hnutí. Právník a bývalý děkan plzeňské právnické fakulty je ve Sněmovně nováčkem, dostal se tam poprvé až loni na podzim.

O Balašově nominaci by měl ve čtyři hodiny odpoledne rozhodovat celostátní výbor STAN, pokud pak bude s jeho jménem souhlasit premiér Petr Fiala (ODS), měl by jej do funkce jmenovat prezident Miloš Zeman.

Sám Balaš Deníku N potvrdil, že