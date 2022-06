Fiala v projevu k národu překvapil některé ministry. Možné rozdělení ČEZ vůbec není dohodnuté, tvrdí

Projev, který měl reagovat na „aktuální politickou a ekonomickou situaci“, pronesl premiér ve středu večer. V souvislosti s polostátní společností ČEZ v něm avizoval změny.

„Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. To není řešení pro tuto zimu. Bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít co nejdříve,“ prohlásil předseda vlády.

Za hlavní cíl označil energeticky suverénní Česko, které bude schopno vyrobit maximum energie za přijatelné ceny.

Fialova slova v televizním přenosu mnohé překvapila. A to dokonce i členy jeho kabinetu, podle kterých není strategie na převod elektráren do státního vlastnictví odsouhlasená, ale ani řádně projednaná.

Někteří zástupci vládních stran se o premiérově plánu dozvěděli