Média nesuplují policii, i když prošetřují totéž. Hájí veřejný zájem, policie zákon, což jsou dvě různé věci

Komentář Jana Moláčka: V souvislosti s trestními kauzami politiků čelí média často výtkám, že lezou do zelí policii a soudům. Je to prý jejich úkol, aby věc vyšetřily a rozhodly o vině a případně trestu. To je sice samozřejmě pravda, ale ne celá. Pro veřejné činitele totiž neplatí, že co není zákonem zakázáno, to je dovoleno. Ale co není zákonem zakázáno, to policie řešit nemůže.