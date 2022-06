Masakr v Uvalde mění Ameriku: Kongres zpřísnil držení zbraní, poprvé po letech. Změny jsou jen mírné

Ve Spojených státech si osmnáctiletí budou moci nadále koupit poloautomatické pušky a vysokokapacitní zásobníky, ale budou to mít o něco těžší.

Tak by se dal stručně shrnout dopad zákona, který právě schválili američtí senátoři. Zatímco pro okolní svět je to změna kosmetická, ve Spojených státech jde o změnu revoluční, protože za poslední tři dekády se politikům nepodařilo ani to.

Tentokrát se totiž k demokratům, kteří by držení zbraní omezili daleko ostřeji, připojilo i patnáct republikánů, což bylo pro výsledek stěžejní. Pro přijetí zákona jich bylo potřeba deset, kteří