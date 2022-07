„Jo, aha, to je český film. To se neprodá. Je mi líto.“

Jak uvažuje nastupující filmová generace a co jí chybí ve světě českého filmu? Režiséři karlovarských soutěžních filmů Šimon Holý a Tomasz Wiński a dokumentaristka Tereza Vejvodová den před začátkem festivalu publikovali na webu www.novyfilm.cz své tři výzvy k tomu, jak by dnes česká kinematografie měla vypadat. Přetiskujeme text Šimona Holého Tady a teď. Holého nový film A pak přišla láska… bude v sobotu ve světové premiéře uveden v Karlových Varech v rámci soutěžní sekce Proxima.

„Jo, aha, to je český film. To se neprodá. Je mi líto.“

Nedávno jsem psal e-mail jednomu festivalovému selektorovi a na závěr jsem dodal, že český celovečerní film se v jejich sekci neobjevil od roku 1979. Původně humorný poznatek mi ale později začal připadat jako smutný symptom současného stavu české kinematografie.

„Jo, aha, to je český film. To se neprodá. Je mi líto,“ řekla mi na trhu v Cannes jedna sales agentka, když jsem s ní řešil možnou akvizici. Nebylo to poprvé. Až na