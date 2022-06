Fotogalerie nastupující české umělecké generace: jak na ruinách civilizace dotančit svůj finální tanec

Osmačtyřicet studujících, kteří diplomují letos, začalo své závěrečné práce připravovat v době, kdy se sice začínaly rozvolňovat lockdowny, nutnost prožívat umění i výuku online ale brzy vystřídala nová digitálně sdílená zkušenost – válka proti Ukrajině.

Výstava je k vidění od 16. června do 26. června ve třech budovách AVU: hlavní budově, Škole architektury a Moderní galerii AVU. Tento text tak lze brát jako last minute pozvánku – nebo prostě jen jako vhled do světa nejmladší české umělecké generace.

Diplomantská výstava představuje práce studentek a studentů z různých ateliérů, které na Akademii výtvarných umění v Praze, nejstarší umělecké škole v Česku, fungují – od malby, kresby, grafiky, sochy po nová média a intermédia, architekturu či ateliéry restaurování výtvarných děl malířských. Kurátory výstavy jsou v letošním roce prof. MgA. Tomáš Vaněk a Mgr. Anna Remešová. Adresy výstavy:

Hlavní budova AVU, U Akademie 4, Praha 7

Škola architektury AVU, U Akademie 2, Praha 7

Moderní galerie AVU, U Starého výstaviště 188, Praha 7 Otevřeno denně od 14 do 20 h, vstup volný.

Procházím chodbami školy a nahlížím do