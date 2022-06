„Historický moment.“ Ukrajina a Moldavsko jsou kandidátskými zeměmi EU, členství je ale v nedohlednu

„Historický moment. Gratulujeme. Naše budoucnost je společná,“ napsal na Twitter předseda Evropské rady Charles Michel.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022