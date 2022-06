Burjat, který bojuje na straně Ukrajiny: Do Ruska už se vrátit nechci, není tam žádná budoucnost

Burjati

Etnická skupina mongolského národa, která je považována za samostatnou národnost. Většina Burjatů žije na území dnešního Ruska – v Burjatské republice. Většina z nich vyznává buddhismus.

Vojáci z Burjatska mají nejvyšší úmrtnost mezi doložitelně zabitými ruskými vojáky na Ukrajině. Je to i proto, že jejich podíl na nižších pozicích ruské armády patří k nejvyšším.

This is a map with casualties in Ukraine on 100 000 of male population by region, based on Mediazona figures. We see that the most affected regions lie in two ethnic clusters: South Siberia and North Caucasus. There are only two truly Russian regions here: Pskov & Kostroma. Why? pic.twitter.com/AkjnhyoYAe

— Kamil Galeev (@kamilkazani) May 2, 2022