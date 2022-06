„Mám pro vás nepříjemnou zprávu. Homosexualita je vrozenou dispozicí,“ oznámil vědec, díky němuž přestali „léčit“ gaye

Se svým výzkumem začal už za druhé světové války, to hlavní však přišlo v roce 1957. V Americe byla zrovna na spadnutí sexuální revoluce. Přispěly k tomu dvě tzv. Kinseyho zprávy z let 1948 a 1953, v nichž renomovaný psycholog popsal nejprve sexuální chování amerických mužů a později i žen. Když vyšlo najevo, jak vypadá sexuální život takzvaných obyčejných lidí (mnohem divočeji, než jak ho do té doby prezentovala třeba oficiální kultura), o část populace se pokoušely mdloby a část dospěla k závěru, že předstírání musí skončit. Během pár let byla potom zpochybněna skoro všechna sexuální tabu, která si společnost v historii vytvořila.

V socialistickém Československu však byla situace jiná. Trvající pruderie odrážela strnulost systému, který chtěl mít všechno pod kontrolou. Protože u sexuality to šlo jenom neobyčejně obtížně, režim se alespoň tvářil, že sexualita neexistuje.

Jenže existovala, ve všech svých pestrých projevech. S jedním z nich si nevědělo rady například vedení Československé lidové armády, do které