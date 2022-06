Co může vyhrát volby Babišovi a prohrát Pavlovi? Ukazujeme silné a slabé stránky kandidátů

Kampaň se rozjíždí spíše pozvolně, což se odráží ve vysokém počtu uchazečů, kteří teprve o kandidatuře přemýšlejí. A veřejnost zároveň zatím nemá zcela jasno, koho by na Hradě viděla nejraději. „V současné chvíli má tuto představu něco málo přes polovina voličů, kteří nevylučují volbu v příštích prezidentských volbách. Jde častěji o starší lidi, seniory, voliče ANO a ty, kteří v druhém kole minulé přímé prezidentské volby volili současného prezidenta Miloše Zemana,“ popisuje Jan Burianec z agentury STEM/MARK.

„Naopak favorita nemají nebo častěji stále ještě váhají mladí lidé do 30 let a voliči stran či hnutí, které se nedostaly v minulých volbách do Sněmovny,“ dodává výzkumník.

Nejen na ně se kandidáti budou v kampani zaměřovat. S jakými silnými a slabými stránkami jdou do boje o srdce a rozum voličů uchazeči, kteří mají nyní podle výzkumů největší šance?

Andrej Babiš

Expremiér a šéf hnutí ANO kandidaturu prozatím nepotvrdil, své rozhodnutí chce oznámit až na podzim. V kapse má silný poslanecký klub, který jej v případě potřeby může velmi rychle nominovat. Babiš od půlky května rozjel kontaktní kampaň, s volbami ale podle něj nesouvisí.

Silné stránky