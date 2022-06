Vývoj bojů: Rafinerie u ruského Rostovu dnes poznala budoucnost válek

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 21. června. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Nová ostuda pro ruskou protivzdušnou obranu. Událost, o které budou následující řádky, není třeba přeceňovat ve smyslu, že je důležitější než ruské úspěchy u Lysyčanska, případně že by mohla změnit výsledek této konkrétní války ve prospěch Ukrajiny. Naznačuje však možnou podobu budoucích válek.

Operace ukrajinského dronu proti rafinerii Novošachtinsk sice byla úspěšná, část provozu skončila v plamenech, ale ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu včetně rafinerií způsobují větší škody, protože jsou častější a Rusové při nich navíc používají těžší, a tedy i ničivější zbraně. Ruská média kromě toho tvrdí, že požár rafinerie se podařilo rychle uhasit (to však tvrdili i o křižníku Moskva, který se vzápětí potopil).

Tento konkrétní útok je však ukázkou, jak levná improvizace dokáže způsobit mnohonásobně větší škody. Na hospodářství, ale v tomto případě zejména na morálce nepřítele. Ukazuje také nový způsob použití dronu jako prostředku pro téměř strategické útoky v hloubce nepřítelova území. Během této války jsme viděli, jak drony provádějí průzkum či útočí na obrněnou techniku, ale tohle je jiný příběh.

Incredible footage of what is said to be a Kamikaze attack by Ukrainian loitering munition on Novoshakhtinsky oil refinery in Rostov region, Russia.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/AE3Oi9Df2h

— BlueSauron👁️ (@Blue_Sauron) June 22, 2022