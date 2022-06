Redl byl čertův učedník, u Krejčíře přičichl k penězům i drogám. Psychicky byl v pořádku, říká jeho vyšetřovatel

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jaký má bývalý detektiv názor na lékařskou zprávu, díky níž se Michal Redl v minulosti vyhnul trestnímu stíhání.

Jak se Redl dostal mezi Krejčířovy lidi a stal se jedním z jeho spolupracovníků, i když mu bylo teprve přes dvacet let.

Proč nakonec Redl proti Krejčířovi nevypovídal.

Vyšetřoval jste případy kolem Radovana Krejčíře. Jak jste se tehdy dostali na stopu Michala Redla ve Zlíně?

Dostali jsme se k němu v rámci vyšetřování Františka Mrázka, to byl spis Krakatice. V něm se nám objevilo jméno Radovana Krejčíře a založili jsme nový spis, který se jmenoval Kmotr. Krejčíř spáchal řadu podvodů a machinací, na to si určitě čtenáři vzpomenou. A pak jsme začali u Krejčíře vyšetřovat kauzu M5 – celní dluh asi půl miliardy korun u pohonných hmot. Tehdy se také objevila kauza Technology leasing, kde se nám poprvé objevila hlava tohoto podvodu a pravá ruka Krejčíře, pro nás tehdy ještě neznámý Michal Redl. Hodně z toho jsem napsal do své knihy Lovec mafiánů.

Tehdy byl velmi mladý, pokud se nepletu.

Ano, byl to mladší dvacátník, byl hodně mladý. Kolem Krejčíře jsme se motali dlouho. Jméno Redl nám tehdy přinesli podnikatel Jan Gottwald (vlastnil třeba fotbalový klub, který nakonec ovládl Krejčíř, pozn. red.) a dva naši informátoři. Já jsem tehdy Gottwalda požádal o zprostředkování schůzky. On se tehdy znal se starým Redlem (Petr Redl, otec Michala Redla, pozn. red.), který byl na Zlínsku vážený podnikatel a vážená osoba, majitel největšího zlínského hotelu Moskva, kde se konaly různé politické sjezdy a tak dále.

Gottwald mi domluvil schůzku s mladým Redlem, o kterém v kraji už všichni věděli, že je ve svých mladých letech napojený do Krejčířových struktur.

Proč se s vámi tehdy sešel, když jste byl detektiv?

Já mu to neřekl. Vystupoval jsem jako zpravodajec